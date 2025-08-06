una nueva herramienta para las MIPYMES » Catriel25Noticias.com

Con el acompañamiento de más de 190 emprendimientos de Río Negro y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobernador Alberto Weretilneck presentó en Cipolletti el Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO), una nueva herramienta orientada a facilitar el acceso al financiamiento para PYMES de toda la provincia.

l evento se realizó en Cipolletti y reunió a referentes del sector público, del sistema financiero y bursátil y a gran parte del entramado productivo regional. Contó con la presencia del Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe.

“En una época y en una circunstancia en la cual la relación de las provincias con el Estado nacional está pasando uno de los momentos más difíciles en toda la historia, este fondo no es solo una herramienta financiera, es una decisión política concreta del Gobierno de Río Negro para acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo en nuestra provincia”, destacó el Mandatario.

«Con el apoyo técnico y financiero del CFI, estamos dando un paso firme hacia una economía más inclusiva, más dinámica y más cercana a nuestras PYMES. El FOGARIO nace para estar al lado de cada emprendimiento rionegrino que necesite respaldo para crecer y desarrollarse», agregó Weretilneck.

En tanto, Lamothe explicó que con esta iniciativa “Río Negro da un paso decisivo hacia una economía más accesible e innovadora, y se acerca en forma concreta a las MIPYMES con el respaldo necesario para crecer”. Destacó que FOGARÍO “forma parte de un conjunto de políticas públicas que buscan impulsar y hacer crecer a las pymes, generar empleo genuino, y fortalecer el entramado productivo».

El Presidente del FOGARIO, Lautaro Martínez, explicó a las y los presentes que, a través del Fondo, se podrán cubrir parcial o totalmente las garantías exigidas por entidades financieras públicas o privadas, entidades de crédito u otros acreedores, facilitando el acceso de las MIPYMES rionegrinas al financiamiento. El fondo cuenta con un aporte inicial de $2.000 millones, realizado por el CFI y el Gobierno de Río Negro, destinado a respaldar las garantías que otorgará el fondo a partir de ahora.

El Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, fue el anfitrión del evento y remarcó que «cuando lo escuchamos al Gobernador hablar de VMOS, de los barcos de GNL que llegarán, todo lo que está sucediendo con la industria, con los parques industriales, la verdad que estamos en un momento muy bueno porque empiezan a juntarse un montón de sectores con una potencia y una fuerza que la verdad nos entusiasma todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder».

Fortalecimiento financiero provincial

Durante la jornada, se firmaron cuatro convenios estratégicos que consolidan la articulación entre la Provincia, el CFI, FOGARÍO y otros actores del sistema financiero:

Adhesión al Programa de Financiamiento MiPyME vía Mercado de Capitales – Etapa II: busca impulsar el financiamiento PyME a través de instrumentos bursátiles, con avales de fondos públicos como FOGARÍO.

Programa de Desarrollo de Proveedores: brinda asistencia técnica y financiera a PyMEs de cadenas de valor estratégicas.

Fideicomiso de Maquinaria Agrícola, Forestal y Frutihortícola (Segunda Etapa): incorpora $1.500 millones para la adquisición de maquinaria y amplía el alcance a nuevos sectores productivos.

Acuerdo con el Mercado Argentino de Valores: formaliza la posibilidad de operar con garantías provinciales en el mercado de capitales.

El CFI cumple un rol clave en el fortalecimiento del sistema de garantías a nivel federal y, en el caso de Río Negro, el respaldo ha sido central, tanto con el acompañamiento técnico como financiero con el aporte al Fondo de Riesgo.

Acompañaron las actividades los Ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; y de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Presidente de Río Negro Fiduciaria, Ariel Dombald y la Gerente General del organismo, Cecilia Fernández Bugna; el Presidente del FOGARIO, Lautaro Martínez; integrantes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN); Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro; Cámara de Comercio, Cooperativa Apicultores del Comahue; autoridades provinciales y municipales, intendentes de localidades cercanas y representantes de La Rioja y de Catamarca.