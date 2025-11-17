Weretilneck se reúne hoy con Santilli en la Rosada » Catriel25Noticias.com

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con las reuniones con gobernadores provinciales. Este lunes será el turno de Alberto Weretilneck, que lo visitará en la Casa Rosada cerca del mediodía. Será el primer encuentro oficial entre ambos. En la administración provincial hay cifradas esperanzas en el renovado diálogo con Nación y el rol del flamante funcionario.

El objetivo de Santilli es lograr el respaldo de los mandatarios y poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, que se debatirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. A partir de esta iniciativa, el Gobierno busca mantener su plan de priorizar el equilibrio fiscal. También apuntan a avanzar con las reformas laboral, penal y tributaria.

Los primeros encuentros que mantuvo Santilli con los mandatarios provinciales tuvieron como protagonistas a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

El Ministro pretende, esta semana, culminar las citas con los diez gobernadores que restan.

Los reclamos centrales de los mandatarios se enfocan en las leyes de nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos que impulsaron los 24 gobernadores.

Por el momento, continúan fuera de la lista todos los mandatarios del seno peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).