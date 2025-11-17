estos son los medicamentos con 80% de descuento en noviembre 2025 » Catriel25Noticias.com

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un beneficio oficial que ofrece cobertura desde 40% hasta 100% de descuento en medicamentos para sus afiliados, incluyendo bonificaciones en farmacias del 50% al 80% para la mayoría de ellos. Se trata del Programa de Medicamentos, que establece distintos tipos de descuentos.

Entender qué porcentaje se aplica al remedio y bajo qué condiciones puede generar dudas o confusiones. Es que la obra social de los adultos mayores fija diferentes niveles de cobertura según el tipo de uso del medicamento. Así, los afiliados podrían terminar pagando solo entre el 20% y 50% de la medicación necesaria.

Para acceder a este beneficio, el usuario debe presentar la receta electrónica o papel en farmacia adherida y contar con su credencial al día. Es relevante tener presente que los laboratorios, la presentación del medicamento y la disponibilidad pueden variar, por eso no siempre el descuento se aplica al remedio exacto que uno tiene.

Qué medicamentos tienen hasta el 80% de descuento con PAMI

La obra social establece un descuento de hasta el 40% para los medicamentos que se utilicen de forma local y/o eventual en tratamientos acotados en el tiempo. Además, fija una cobertura de entre el 50% y el 80% en remedios para patologías crónicas. Entre ellos, se encuentran:

Para la presión y el corazón: Atenolol, Enalapril, Losartán, Amiodarona, Digoxina, Furosemida, Timolol

Para el colesterol: Atorvastatina, Simvastatina

Para problemas respiratorios: Salbutamol, Budesonide

Neurológicos/Epilepsia: Fenitoína, Fenobarbital, Levodopa, Valproato, Topiramato

Anticoagulantes: Acenocumarol, Warfarina

Hipotiroidismo: Levotiroxina

Qué se necesita para pedir descuentos en los medicamentos y cómo hacerlo

Para tener el descuento, el afiliado sólo necesita esta documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de Afiliación

Receta médica confeccionada por médicos/as del Sistema PAMI

Para acceder a este servicio no se necesita hacer ningún trámite en PAMI y sólo hay que concurrir a la farmacia más cercana al domicilio que atienda a afiliados. Los médicos de cabecera enviarán las recetas firmadas electrónicamente directo a las farmacias para que los afiliados -o quienes se encuentren autorizados- puedan retirar sus medicamentos directamente, sin necesidad de presentar la receta en papel.

Qué medicamentos otorga gratis el PAMI

La obra social también cubre al 100% medicamentos para enfermedades graves o de alta complejidad, como diabetes, cáncer, VIH, hepatitis, trasplantes, artritis reumatoidea y hemofilia, entre otras, garantizando la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.

En este caso, los requisitos para la bonificación completa son los siguientes:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción

Cuáles son las credenciales habilitadas para acceder a los descuentos de PAMI

A través de su página web, la obra social detalló cuáles son las credenciales permitidas para que sus más de cinco millones de afilados puedan acceder a todos los servicios y prestaciones de manera más simple y ágil:

Tarjeta plástica: los usuarios que aún la conservan, pueden seguir utilizándola. Sin embargo, el organismo dejó de emitirla de manera regular y actualmente prioriza otros formatos más ágiles y digitales. Por lo tanto, si un afiliado quiere renovar el plástico, ya no podrá hacerlo y deberá optar por otra alternativa.

Credencial digital: está disponible en la aplicación «mi PAMI». Se puede consultar sin necesidad de imprimirla.

Credencial provisoria con QR: se puede descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si el afiliado tiene una versión provisoria sin QR, deberá volver a generarla desde la plataforma.

Credencial provisoria ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).