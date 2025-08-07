YPF saca a la venta pozos petroleros de La Pampa » Catriel25Noticias.com

La petrolera estatal YPF decidió avanzar en su estrategia de enfocarse en Vaca Muerta y el Frácking, y continúa cediendo áreas petroleras convencionales. Días atrás, lanzó una nueva licitación para desprenderse de yacimientos operados y no operados en diversas provincias, entre ellas La Pampa.

Según informó el sitio «EconoJournal», la empresa «avanza en su estrategia de enfocar la inversión en Vaca Muerta, revirtiendo concesiones de áreas convencionales en varias provincias. Tras ceder 28 bloques en la primera etapa, la compañía lanza una nueva ronda para otras 16 áreas, a la par de acuerdos de reversión en Santa Cruz, Chubut y negociaciones en Tierra del Fuego».

El proceso de desinversión en los bloques convencionales abarca a casi una decena de provincias y se enmarca en el Proyecto Andes. Recientemente se abrió una nueva ronda que «contempla la cesión de otros 16 bloques».

Es preciso recordar que recientemente la firma cerró la primera etapa «con la cesión de 28 activos convencionales ubicados en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro». A partir de esta experiencia, calificada como «exitosa», se lanzó la segunda etapa a través del Banco Santander.

La misma contempla la «cesión de 16 bloques tanto operados como no operados», según indicó el sitio especializado.

«En esta nueva instancia las áreas incluidas se encuentran agrupadas en el clúster NOA, en Salta; en los clústeres Chachahuen, y Malargüe, ambos en Mendoza; Agua Salada, en Río Negro; Manantiales Behr, en Chubut», añadió el sitio. A su vez, al final de la lista incluyó el clúster Mendoza, con campos «no operados en las provincias de Mendoza y La Pampa».

Acuerdos cerrados.

El medio indicó que YPF viene de concretar la reversión de 11 áreas. «En particular, acaba de firmar semanas atrás el acuerdo con la provincia de Santa Cruz por el cual transfirió 10 concesiones del norte de la provincia a la estatal Fomicruz. Se trata de los yacimientos Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal-Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado-El Cordón; Los Perales-Las Mesetas; y Cañadón León-Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida Las Heras», detalló.

«Tras concertarse la formalización de la cesión de áreas junto a las concesiones de transporte asociadas, que vincula la planta de Las Heras con la brida de ingreso a la terminal de Termap en Caleta Olivia, la provincia avanza en una etapa acelerada de licitación a nuevos oferentes, de manera de poder relanzar esos campos maduros que vienen de años de declino», continuó.

La petrolera también acordó con la provincia de Chubut la reversión del área Restinga, lo que fue aprobado por la legislatura provincial. Ese entendimiento incluyó el compromiso de remediación de pasivos ambientales y abandono de pozos por parte de YPF y el pago de US$ 25 millones a la provincia en concepto de contraprestación por eventuales reclamos.

YPF también está en etapa de negociación con el gobierno de Tierra del Fuego con la idea de concretar la reversión de áreas en esa provincia lo que contempla también la reversión de las concesiones pero en favor de la compañía estatal de energía Terra Ignis, por ser considerados activos clave para el desarrollo energético de la provincia, según declaró el gobernador Gustavo Melella. «Este plan de manejo del porfolio de activos convencionales constituye uno de los pilares del Plan 4×4 que lleva adelante la actual gestión del CEO y presidente de la compañía, Horacio Marin. A través de una reasignación de capital, YPF busca enfocar su operación en el desarrollo de Vaca Muerta, mejorar su rentabilidad y aportar a generar exportaciones por US$30.000 millones para 2030», completó.