accidente cerca de Cipolletti con heridos » Catriel25Noticias.com

Este lunes por la mañana se produjo un choque semifrontal entre un camión, un auto y una camioneta Toyota Hilux sobre ruta 151 a la altura de Ferri, cerca del tercer puente.

Un vehículo Gol que se dirigía desde Cipolletti a Cinco Saltos invadió el carril contrario, impactó contra un camión, y después con otro una camioneta, provocando un grave siniestro sobre la ruta 151 a la altura de Ferri.

Según los primeros informes, el conductor del Gol fue rescatado desde el interior del utilitario por bomberos ya que había quedado atrapado y luego trasladado al hospital con lesiones.

Tras el hecho vial, comenzó a desviarse el tránsito por un camino rural por parte del Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la policía de Rio Negro, mientras arribaban ambulancias al lugar. Hubo importantes daños materiales en los habitáculos.