YPF definió que el poliducto de GNL estará en Río Negro » Catriel25Noticias.com

YPF formalizó el inicio de las gestiones para construir un poliducto de 570 kilómetros, una obra asociada al proyecto exportador de Gas Natural Licuado que lleva adelante con dos socios internacionales, cuyo desarrollo global demandará una inversión de 30.000 millones de dólares.

La obra, enmarcada en el megaproyecto Argentina LNG, transportará Líquidos de Gas Natural (NGLs) desde el corazón de Vaca Muerta hasta Sierra Grande, ratificando una vez más, el desplazamiento de Bahía Blanca como puerto de salida de los recursos no convencionales.

La traza proyectada nace en el Área Meseta Buena Esperanza, en territorio neuquino, y se extenderá hasta el norte del ejido de Sierra Grande. Este ducto será vital para el transporte de propano, butano, pentanos y otros derivados superiores, elementos críticos para la viabilidad económica del proyecto de exportación de gas natural licuado.

Esta nueva instancia, tiene como antecedente en julio de 2024, cuando el Directorio de YPF, liderado por Horacio Marín, sesionó para poner fin a la incertidumbre sobre la locación de la planta de licuefacción. En aquella jornada, la compañía comunicó que, tras un proceso de scoring técnico a cargo de la consultora internacional Arthur D. Little, la zona de Punta Colorada superó al Puerto de Bahía Blanca en competitividad.

La decisión, que contó con el respaldo de Petronas que por entonces era su socio, se fundamentó en las ventajas operativas de las aguas profundas rionegrinas y, fundamentalmente, en la manifestación tempranoa de adhesión de la provincia de Río Negro al régimen de incentivos para grandes inversiones, factor que terminó por inclinar la balanza tras semanas de debate público que incolucró al presidente Javier Milei y al gobernador bonarense Axe Kicillof.

El aviso de YPF sobre la nueva traza

La petrolera actúa en esta instancia por sí misma y en representación de la sociedad de «vehículo de proyecto único» (VPU), una figura jurídica amparada en la Ley 27742 (RIGI), diseñada específicamente para blindar y acelerar las inversiones de gran escala en el sector energético.

Ante la afectación parcial de diversos inmuebles a lo largo del recorrido, YPF abrió un canal de comunicación para coordinar entrevistas con los propietarios y superficiarios. El objetivo es avanzar en la negociación de servidumbres y brindar detalles sobre los plazos de ejecución de las tareas.

Esta publicación técnica no solo define el recorrido físico del poliducto, sino que también funciona como un mensaje político y estratégico. Al fijar el destino final en el litoral rionegrino, YPF despeja cualquier duda sobre una posible vuelta al nodo portuario del sur bonaerense. Sierra Grande se consolida así como el polo logístico que concentrará tanto el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) como la nueva infraestructura para gas licuado y liquidos derivados del tratamiento del gas.

La italiana Eni y la emiratí ADNOC (a través de su brazo inversor XRG) se unieron a YPF en este proyecto para estructurar la primera fase de exportación a gran escala, que prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) mediante dos unidades flotantes de licuefacción. Se estima que, en su fase plena, la iniciativa podría generar exportaciones por un valor superior a los 10.000 millones de dólares anuales, transformando estructuralmente la balanza comercial energética del país.

Mientras YPF consolida su infraestructura de largo aliento, el consorcio Southern Energy (SESA) -liderado por Pan American Energy (PAE) y secundado por la propia YPF, Pampa Energía y Harbour Energy- avanza en un proyecto paralelo que busca exportar GNL de forma mucho más inmediata, ya que se prevé la llagada del primer buque licuefactor para el segundo semestre de 2027.