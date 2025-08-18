estudiantes de Catriel buscan apoyo para participar » Catriel25Noticias.com

Un grupo de alumnos y profesores del CET N°7 se prepara para afrontar una nueva edición del Desafío Eco 2025, competencia nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país en torno a la construcción y puesta en marcha de autos eléctricos. El evento se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre en Entre Ríos, y contará con la participación de instituciones de diversas provincias.

Un año sin beca y el desafío de autofinanciarse

En ediciones anteriores, el equipo había sido beneficiado con becas que incluían el kit del vehículo y el hospedaje. Sin embargo, este año no recibieron ese apoyo, lo que los obliga a redoblar esfuerzos para costear la inscripción, el kit del motor, el alojamiento y estadía.

“Venimos trabajando en ventas escolares y rifas para recaudar lo necesario. También habilitamos un alias para quienes quieran colaborar”, explicaron los estudiantes Felipe y Alma, acompañados por profesores y compañeros.

Aprender haciendo

El Desafío Eco tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Los jóvenes deben diseñar y construir un chasis artesanal, soldar las piezas, instalar el motor y resolver los aspectos electrónicos. “Es una experiencia que nos permite aplicar lo que aprendemos en soldadura, mecánica y electricidad”, remarcaron.

Colaboración de la comunidad

El año pasado contaron con un fuerte respaldo de instituciones como el sindicato de petroleros, que facilitó el transporte. En esta edición, los docentes subrayaron la importancia de que empresas, comercios y vecinos se sumen como sponsors. “Quienes apoyen podrán visibilizar su marca en el auto y en el propio evento, que tiene alcance nacional”, señaló el profesor Federico Villegas.

Además, los estudiantes lanzaron una rifa cuyos premios incluyen un asado para seis personas, una parrilla con accesorios fabricada en los talleres de la escuela y medio metro de pizza.

Cómo ayudar

Los interesados en colaborar pueden hacerlo mediante el alias EcoDesafío.2025, a nombre de Lorena Jasin (docente), o contactarse con el grupo organizador. “Cada aporte, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a cumplir este sueño”, destacaron.