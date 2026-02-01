falleció un joven tras un vuelco en Divisaderos » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo-Las autoridades confirmaron el fallecimiento del joven de 25 años que protagonizó un siniestro vial en la mañana de este martes, alrededor de las 7:00, en un camino vecinal cercano a la Central Hidroeléctrica Los Divisaderos, en jurisdicción de 25 de Mayo.

Por causas que aún se investigan, el automóvil Volkswagen Vento gris que conducía sufrió un despiste y posterior vuelco, quedando invertido sobre su techo. Como consecuencia del impacto, el conductor habría sido despedido del vehículo y fue hallado a pocos metros del rodado, inconsciente y con lesiones de gravedad en la cabeza y en el brazo derecho.

En el lugar recibió asistencia inicial por parte de personal médico de la empresa PCR y luego fue trasladado al Hospital Jorge Ahuad. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado posteriormente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Catriel, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

De acuerdo a la información recabada, el joven sería oriundo de la zona del Valle y se encontraba trabajando en la región. El hecho generó profunda conmoción en la comunidad, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.