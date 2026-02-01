vuelco cerca de Divisaderos; un joven fue derivado a un centro de mayor complejidad » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo-Un siniestro vial se registró en la mañana de este martes, alrededor de las 7:00, en un camino vecinal que conduce a la zona de Colonia Chica, en inmediaciones de la planta hidroeléctrica Divisaderos.

Por causas que aún se investigan, un automóvil Volkswagen Vento gris protagonizó un despiste y posterior vuelco. El vehículo fue hallado invertido sobre su techo, con las cuatro ruedas hacia arriba, presentando daños de consideración y orientado hacia el norte.

A pocos metros del rodado se encontró a un joven de aproximadamente 25 años, domiciliado en la localidad, quien presentaba signos vitales pero se encontraba inconsciente, con lesiones visibles en la cabeza y en el brazo derecho. En el lugar recibió asistencia inicial por parte de personal médico de la empresa PCR.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del Hospital Jorge Ahuad, que trasladó al herido al nosocomio local. También trabajó en el operativo personal de Bomberos Voluntarios, Cuartel 38.

Posteriormente, desde el establecimiento de salud se informó que el paciente será derivado a un centro de mayor complejidad para una mejor atención médica.