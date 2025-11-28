La Pte del Concejo abordó varios temas » Catriel25Noticias.com

En un clima de expectativa y alegría, el Auditorio Municipal fue escenario este jueves de un acto que marcará un antes y un después para más de 40 familias de la localidad. El municipio concretó la entrega de los boletos de compra-venta de terrenos sociales, un avance largamente esperado que permitirá a vecinos y vecinas iniciar la construcción de su vivienda y proyectar definitivamente su futuro en la ciudad.

En diálogo con radio “Alas”, la presidente del Concejo Deliberante, Marina Álvarez, se mostró visiblemente emocionada por el paso que hoy da la comunidad.

“Estamos muy contentos. Fue un trabajo intenso que llevó tiempo, pero hoy las familias pueden tener en sus manos el boleto de compra-venta y empezar a construir su casita, aunque sea de a poquito. Esto es algo primordial, tanto para quienes ya conformaron una familia como para los jóvenes”, destacó.

Un cambio de paradigma: cupo para jóvenes sin hijos

Álvarez subrayó un punto que considera central: la ampliación de los criterios para el acceso a terrenos sociales.

Contó que la propuesta de incorporar un cupo para jóvenes sin hijos surgió a partir del planteo de una exalumna que se acercó al Concejo.

“Durante años se sostuvo la idea de que el acceso debía priorizar siempre a familias con hijos. Pero hoy la realidad es otra. Hay jóvenes que todavía no desean ser padres y también sueñan con su casa. Cuando lo planteó, entendimos que tenía razón. Iniciamos un cupo pequeño como primer paso, pero la idea es que siga creciendo”, explicó.

La concejal remarcó que la estructura familiar está cambiando y que las políticas habitacionales deben acompañar esas transformaciones. “No podemos quedar ajenos a lo que sucede y a cómo cada persona decide construir su hogar”, afirmó.

Una sesión histórica en Colonia Chica y nuevos proyectos productivos

Álvarez también repasó la sesión itinerante realizada la semana pasada en Colonia Chica, donde se abordaron numerosas consultas y proyectos vinculados a la regularización de terrenos.

En ese marco, se destacó la presentación de una iniciativa para la creación de una fábrica municipal de adoquines, vinculada a la Incubadora de Emprendimientos Productivos.

“Es un proyecto que venimos trabajando con el secretario de Obras. Apunta no solo a generar empleo y capacitación, sino también a mejorar espacios públicos, plazas y veredas que necesitan reparación. La producción de adoquines va a formar parte de la Incubadora, que ya tiene su espacio asignado por ordenanza”, detalló.

La Incubadora, junto con la ordenanza de responsabilidad social empresarial –recientemente ampliada– permitirá articular aportes de empresas locales para potenciar iniciativas productivas y comunitarias.

Balance de gestión y desafíos en un año atravesado por lo político

Consultada sobre el cierre del año, Álvarez fue clara:

“Sí, fue un año teñido por lo político, como suele ocurrir. Pero nunca perdimos el foco. Sabemos que la gente quiere ver resultados más rápido y nosotros también lo deseamos, pero el contexto económico no siempre acompaña. Aun así, seguimos trabajando sobre los ejes que propusimos en campaña, que siguen vigentes”.

La presidenta del Concejo remarcó que el ordenamiento institucional y el trabajo sostenido empiezan a verse reflejados en obras y decisiones concretas.

Un día de buenas noticias para la comunidad

Mientras se ultiman los detalles previos al inicio del acto, el ambiente en el Auditorio 25 de Mayo es de emoción y esperanza. Muchas familias ya imaginan su terreno, su casa y el inicio de una nueva etapa.

En paralelo, en el Centro Cultural 25 se realiza la presentación de un importante proyecto cinematográfico escolar del Centro Educativo Polivalente, impulsado por la docente Marina Alfagene.

Los estudiantes produjeron un corto íntegramente filmado en la localidad, con la asistencia del productor local Paul Reyes, y tendrá dos proyecciones durante la jornada.