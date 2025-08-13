lanzaron bono para costear la Fiesta del Petróleo 2025 » Catriel25Noticias.com

La Municipalidad de Catriel presentó oficialmente el Bono de la Fiesta del Petróleo 2025, una propuesta que busca no sólo financiar parte de los gastos del evento más importante de la ciudad, sino también reforzar la identidad local y homenajear a los trabajadores petroleros. El anuncio estuvo a cargo del secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina, y del Secretario de Prensa y Difusión municipal Taty Pérez.

El bono —que ya está a la venta— tiene un valor de 120.000 “Medanitos” (nombre alusivo al tipo de petróleo característico de la cuenca neuquina y con fuerte vínculo con Catriel) y puede abonarse en cuatro cuotas entre agosto y noviembre. Como incentivo, quienes lo paguen de forma completa al momento de la compra recibirán dos números por el precio de uno.

Premios destacados

El primer premio será un terreno más 15 millones de Medanitos, seguido por una moto “Strato Alpina” 150 cc, un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas, televisores de 50 pulgadas, bicicletas y órdenes de compra de hasta un millón de Medanitos, sumando un total de 10 premios. Una fiesta autogestiva y con ajustes organizativos

Los funcionarios explicaron que el objetivo es que la fiesta sea lo más autogestiva posible, combinando fondos municipales con la recaudación del bono para costear artistas y logística. El evento está previsto para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, fechas elegidas para evitar la cercanía con fin de mes y facilitar la asistencia del público.

En cuanto a la organización, se implementarán mejoras respecto al año pasado, como la reubicación de sectores, control de ingresos y una optimización en el sorteo final, que se realizará con bolillero y presencia de escribano y testigos para garantizar transparencia. Pérez y Molina hicieron el lanzamiento del Bono Fiesta del Petróleo 2025

Más que un evento, un símbolo de Catriel

Molina remarcó que la Fiesta del Petróleo “es parte de nuestra identidad, motoriza la economía local y convoca a todas las matrices productivas de la ciudad”. Además, recordó que el 20 de noviembre de 1959 se halló petróleo en la zona, hecho que dio origen a la celebración y a la expansión de Catriel como ciudad petrolera.

La entrada al evento será libre y gratuita, aunque se analiza la posibilidad de habilitar un espacio preferencial pago en caso de contar con artistas de renombre nacional. Mientras tanto, el bono ya circula en manos de vendedores locales y promete ser, una vez más, el impulso inicial para que Catriel viva su fiesta más representativa.

Sobre qué artistas amenizarán la Fiesta aún es una incógnita y se anunciarán en los próximos meses.