“Vienen por nuestro querido Catriel. La respuesta tiene que ser unidad, responsabilidad y trabajo conjunto” » Catriel25Noticias.com

En el marco del inicio del Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, la Intendente Municipal Daniela Salzotto brindó un discurso atravesado por la memoria, el contexto actual y los desafíos que enfrenta Catriel como comunidad.

En diálogo con radio “Alas”, se explayó sobre el tema que acaparó la atención de los municipios Rionegrinos –La convocatoria para la redistribución de regalías y coparticipación -. En este punto, Salzotto volvió a realizar una amplia convocatoria a toda la comunidad para que sea partícipe de una discusión y propuesta que será presentada antes del 31 de marzo en la próxima reunión donde se analizarán las inquietudes que presenten los municipios productores de la provincia.

Recortes en regalías provocarán indefectiblemente la baja de algunos proyectos beneficiosos para la ciudad.

En este contexto, dijo “indudablemente estaba todo preparado para perjudicar a Catriel, pero vamos a seguir gobernando y haciendo los que se pueda. Nos enfocaremos en que los vecinos tengan trabajo y sobre todo, acceso a la tierra. Se viene un loteo con 178 terrenos donde estaremos próximamente llevando los servicios a esa zona para que más Catrielenses tengan su pedazo de tierra”.

También reclamó que los puestos de trabajo del proyecto “Duplicar Norte” no sean digitados por actores externos y que los ingresos sean por los canales que correspondan (UOCRA – Bolsa de trabajo – Oficina de Empleo, Escuela Municipal de Oficios).

EXPOSISCION ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE Y PUBLICO

A 50 años del golpe de Estado de 1976, la jefa comunal convocó a que este sea un año de construcción colectiva, de unidad y de acuerdos, más allá de intereses partidarios o individuales. Un año para defender los proyectos comunes y los intereses de la ciudad.

En ese sentido, realizó una convocatoria pública y formal a referentes de todos los espacios políticos y actores históricos de la comunidad, especialmente en temas centrales como las regalías hidrocarburíferas. Remarcó que la posible reducción de más del 50 % de estos ingresos implica un impacto directo sobre Catriel, capital histórica del petróleo durante más de seis décadas, y llamó a dejar de lado los egoísmos para actuar con responsabilidad.

La Jefa Comunal expresó con claridad que el contexto nacional, provincial y municipal es complejo y atravesado por una fuerte imprevisibilidad. En ese escenario, pidió gobernabilidad, presencia, acuerdos y trabajo conjunto, entendiendo la política como una herramienta para transformar realidades, pero también como una responsabilidad institucional frente a la comunidad.

“La reducción de ingresos no afecta a una gestión en particular, afecta a los vecinos y vecinas de Catriel”, señaló, y reafirmó la necesidad de sostener un Estado municipal eficiente, transparente y responsable, cuidando las expectativas sociales y priorizando el bienestar colectivo.

Principales ejes de gestión para este año:

Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo, se trabaja en la diversificación productiva y en posicionar a Catriel como polo productor local. Continúa el reclamo sostenido por la Ruta Nacional 151, entendiendo que una comunidad sin accesos seguros queda aislada. Se ratificó la convocatoria a acompañar cada día 26 este pedido histórico.

Además, se impulsa la educación no formal con el lanzamiento del Punto Digital y la Escuela de Formación de Camioneros, con sede en el Parque Industrial, destinada a jóvenes, mujeres y personas adultas. Se confirmó la llegada de carreras universitarias con financiamiento municipal y el avance para declarar al CRESU de interés nacional. También se promueve la participación ciudadana con la creación de un Comité de Emergencia dentro del Consejo de Seguridad.

Desde la Secretaría de Economía y Finanzas, se destacó la renovación de la flota municipal durante 2025 y la implementación de un nuevo circuito interno de facturación, fortaleciendo el orden administrativo y el control del gasto.

La Secretaría de Desarrollo Social continúa con el Plan Calor, la entrega de kits escolares, el acompañamiento a comedores, traslados por cuestiones médicas y el sostenimiento de la residencia de adultos mayores. El dispositivo Paihuen sigue trabajando en la reinserción comunitaria de personas con consumos problemático. Continua el acompañamiento permanente de la SUBSMID, en casos de violencia de género que ante el aumento de situaciones de violencia, se prevé la creación de un observatorio específico. En niñez, continúa el programa Salir a Jugar, junto a la revalorización de plazas y espacios públicos, talleres culturales y escuelas deportivas.

Desde Servicios Públicos, avanza el programa Catriel Ilumina, la reorganización del vertedero municipal y la puesta en marcha de un sistema integral de reclamos y respuestas, junto a manuales de procedimiento.

La Secretaría de Medio Ambiente sostiene los planes de forestación, campañas de reciclaje, fiscalización ambiental, protección animal, el quirófano móvil y la creación de un refugio transitorio municipal.

En Obras Públicas, continúan las obras de gas que beneficiarán a más de 45 familias del barrio Preiss, además de intervenciones en Mosconi, Santa Cruz y otros sectores. Se avanza en un nuevo polideportivo en el Acceso Norte, provisión de servicios en loteos, obras de gas en Colonia Ovejero, cordón cuneta en distintos barrios, mejoras en la terminal de ómnibus, rampas de accesibilidad y trabajos en el hospital viejo para garantizar seguridad edilicia.

El discurso cerró con un mensaje claro y contundente: que 2026 sea un año que una a la comunidad en un proyecto colectivo, en la defensa de Catriel y de su identidad.

“Vienen por nuestro querido Catriel. La respuesta tiene que ser unidad, responsabilidad y trabajo conjunto”, expresó la Intendenta.