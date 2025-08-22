Salzotto inauguró obra de gas: “palabra cumplida” » Catriel25Noticias.com

En un emotivo acto realizado en la calle 24 de Marzo, la intendente encabezó la inauguración de la obra de gas en el ex Loteo Huentemil, donde los vecinos finalmente podrán acceder al servicio tras más de una década de espera.

Durante el encuentro, al que asistieron autoridades municipales y un grupo de vecinos, se encendió simbólicamente la hornalla en una vivienda, gesto que marcó el inicio de un nuevo capítulo para las familias del sector. “Una promesa cumplida”.

En diálogo con radio “Alas”, Daniela Salzotto destacó el significado de esta obra: “Hoy es un día muy importante para Catriel y, en particular, para las vecinas y vecinos del ex Loteo Huentemil. Es un deseo de muchos años que al fin se hace realidad. Cuando asumimos la gestión nos comprometimos con esta obra y hoy podemos decir que cumplimos la palabra.”

“Fue un camino largo. Desde el municipio realizamos todas las gestiones necesarias, cumplimos con el proceso licitatorio y logramos que una empresa llevara adelante la obra. Pero también quiero destacar el esfuerzo de los propios vecinos, que se organizaron, se comprometieron y trabajaron junto a nosotros. Sin esa colaboración, no hubiese sido posible”, remarcó

La intendenta también explicó que este avance se suma a un plan de ampliación del servicio de gas

“Venimos trabajando con la provincia en el Lote 15, en la calle 12 de Septiembre, en el barrio Lote 6, en Santo Domingo y en el barrio Preiss. Todos estos proyectos ya tienen un grado de avance importante y nuestro compromiso es seguir ampliando la red para que cada familia de Catriel acceda a este servicio esencial”, dijo

“Son tiempos complicados, lo sabemos, pero eso nos impulsa a redoblar los esfuerzos. Apostar a la infraestructura básica es apostar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy es el gas, hace unos meses fue la plaza para los niños del barrio. Cada obra, por más pequeña que parezca, cambia la vida de los vecinos”.

Finalmente, Salzotto subrayó la importancia del esfuerzo colectivo: “Esto se logra con gestión y con compromiso de todos. El Estado municipal está presente, pero también hay que reconocer el rol de los vecinos que se pusieron al hombro este desafío. Una vez más demostramos que cuando trabajamos unidos, las promesas se cumplen”, concluyó.

La jornada cerró con la participación de secretarios municipales y testimonios de los vecinos, quienes celebraron la llegada de un servicio largamente anhelado.