vecinos y Escuela forestaron el Barrio Parque YPF » Catriel25Noticias.com

A raíz de una iniciativa de la Junta Vecinal del Barrio Parque YPF, se colocaron 100 árboles en lugares que se encuentran despojados de vegetación. A la actividad desarrollada por vecinos, se sumaron directivos y alumnos de la Escuela Primaria n° 218 Gral Enrique Mosconi que funciona en el barrio.

El proyecto tiene por objetivo fomentar la educación medio ambiental a través del compromiso de cada padrino, trabajando en conjunto con la escuela 218.

Generar un sentido de comunidad y colaboración entre vecinos.

Proporcionar sombra especialmente en climas cálidos ayudando a reducir la temperatura ambiente.

Mantener la biodiversidad, ya que los árboles proporcionan un hábitat y alimento para diversas especies de animales y plantas.

Ayudar a reducir la temperatura del suelo y el aire.

Mitigar el cambio climático, los árboles absorben dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, y lo almacenan en su biomasa, ayudando a reducir el calentamiento global.

Contribuir en el mejoramiento del espacio verde de nuestro barrio quien año tras año contribuye en ser el lugar de actividades recreativas de todos los habitantes de Catriel. Oscar Ford (Pe Junta Vecinal Barrio Parque YPF)

En diálogo con radio “Alas”, Oscar Ford (Presidente de la Junta Vecinal), explicó que se ha trabajado con el asesoramiento de Ambiente del Municipio y de esta manera se decidió colocar Sauces y Moras híbridas (100 unidades).

“Queremos crear un compromiso de todos los vecinos del barrio y los chicos, por eso convocamos la Escuela 218. Para que cada uno apadrine un árbol y se comprometa a cuidarlo”.

“El barrio Parque YPF ya no es sólo de quienes vivimos aquí, es de todos, el el pulmón verde del que todos de alguna manera disfrutamos y hay que cuidarlo”, dijo Ford

La Directora de la Escuela (Patricia Méndez), valoró la iniciativa de la Junta Vecinal y se refirió “al compromiso que debemos asumir todos en el cuidado y preservación de la forestación y del medio ambiente”.