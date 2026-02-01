Fue a verificar su vehículo y tenía pedido de secuestro en Catriel » Catriel25Noticias.com

Durante el mediodía de este jueves, personal de la Planta de Verificación Policial de Villa Regina detectó un vehículo con pedido de secuestro vigente mientras realizaba controles de rutina.

El procedimiento se inició cuando un hombre se presentó en el lugar para efectuar la verificación policial de un Hyundai Santa Fe. Al cargar los datos del dominio en el sistema informático, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 7 de abril de 2025, solicitado por la Comisaría 9° de la ciudad de Catriel.

Intervención de la Fiscalía

Ante la irregularidad detectada, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno de Catriel, que dispuso el secuestro del vehículo y la imputación correspondiente al ciudadano involucrado.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y en el marco de los controles habituales que se llevan adelante en las plantas de verificación, con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades administrativas o judiciales.